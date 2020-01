Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Agropoli-Foggia, Ninn Corda, tecnico dei rossoneri, si è espresso così: «Non sarà facile l’Agropoli ha vinto con il Bitonto e il Sorrento, pareggiando a Fasano. Salvi, Carboni e Tedesco sono gli unici indisponibili. Dobbiamo avere equilibrio perché questo nel calcio è importante. L’Agropoli ha ringiovanito la rosa, sono competitivi e si giocheranno la salvezza fino alla fine. Tutti gli attaccanti che abbiamo possono giocare assieme mentre Allegretti è un giocatore molto completo e può giocare con gli altri giocatori in attacco. Cerchiamo ancora un 2001 magari a centrocampo e una punta over. Anelli è in condizione ma tornerà tra due partite al top però può giocare dall’inizio anche Gemmi sta bene e può giocare. Abbiamo fatto un salto di qualità ma non è facile prendere i giocatori giusti perché chi è in serie C difficilmente vuole scendere di categoria cercando di mantenere la categoria. Prendere tanto per prendere non ha senso bisogna avere pazienza. Il gruppo sta lavorando bene».