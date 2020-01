«Bisogna trasformare la rabbia in energia positiva e devo dire che spesso la squadra lo ha fatto. Il primo step era quello di ritrovare la dignità nel combattere e rimanere in partita. Contro la Lazio siamo stati molto vicini a vincere e pareggiare poi sappiamo come è andata. Dobbiamo lavorare. Con la Sampdoria è scontro diretto? La classifica dice questo, ma il valore della Sampdoria è diverso. Noi sappiamo di affrontare una squadra di valore e da un allenatore davvero bravo e che stimo molto. È stato un orgoglio italiano, ha allenato grandissimi club. È un motivo di orgoglio affrontarlo. A Milano potevano anche vincere, sono stati molto pericolosi». Queste le parole rilasciate da Eugenio Corini, tecnico del Brescia, in conferenza stampa.