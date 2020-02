La Folgore Caratese, club di proprietà del noto giornalista Michele Criscitiello, ha vinto il ricorso aggiudicandosi così l’andata della semifinale contro la Sanremese per 0-3. È questa la decisione del Giudice Sportivo, in attesa di conoscere la data della sfida di ritorno a Carate Brianza (con ogni probabilità il 26 febbraio). Il motivo del ricorso è legato al calciatore Gagliardini, difensore della Sanremese, presente in campo nella sfida ma che ancora doveva scontare un turno di squalifica in coppa risalente al 2016.