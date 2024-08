Coppa Italia Parma-Palermo, Dionisi: «Testa al Brescia, sarà un test difficile»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine della gara vinta contro il Parma che ha permesso ai rosanero di passare il turno di Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Pensiamo già al Brescia e al campionato, è solo la prima però dobbiamo cercare di riconoscerci in tutte le partite a prescindere dalle difficoltà, se saremo questi i dettagli positivi ce li porteremo sempre dalla nostra. Affronteremo un avversario di valore che ha un’identità e un allenatore molto bravo, un pubblico importante cosi come noi. Già dalla prima avremo un test difficile. È solo la prima ma dovremo far bene sin da subito».