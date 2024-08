Coppa Italia Parma-Palermo, Dionisi: «Con i tifosi dalla nostra parte ci toglieremo grandi soddisfazioni»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine della gara vinta contro il Parma che ha permesso ai rosanero di passare il turno di Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Il merito è della squadra, un singolo si esalta se la squadra fa bene. Nel calcio contano i dettagli. Il gol non subito per bravura di Alfred e gol fatto per bravura di Roberto, loro prendono i titoli ma c’è una squadra, tutti hanno permesso di ottenere il risultato. La prima partita ufficiale da allenatore del Palermo, è stato bellissimo, spero che i tifosi ci sostengano sempre ma non ho dubbi. Se staranno sempre dalla nostra parte riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni come quella di oggi».