Coppa Italia Parma-Palermo, Dionisi: «Questo è l’atteggiamento che dovremo mantenere a prescindere dall’avversario»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo al termine della gara vinta contro il Parma che ha permesso ai rosanero di passare il turno di Coppa Italia.

Ecco le sue parole:

«Se parliamo della partita ci sono stati episodi. In alcuni episodi siamo stati bravi come quello in cui Alfred ha parato un rigore, creato da una situazione in cui la palla ce l’avevamo noi quindi è stata una nostra leggerezza, però è stato un episodio decisivo. Siamo stati bravi. Nel primo tempo abbiamo creato meno di quanto avremmo meritato. Il risultato ha condizionato la gestione della palla, potevamo fare di più ma la partita è stata positiva, la squadra ha fatto bene e cerchiamo di dare continuità il più possibile. Questo è l’atteggiamento che dovremo mantenere a prescindere dall’avversario cercando di non snaturarsi mai. Ogni avversario ti mette in difficoltà. Dovremo essere bravi in tutte le fasi della partita se saremo squadra come oggi riusciremo a toglierci le soddisfazioni che meritiamo. Speriamo che porti entusiasmo, ma su quello non ho dubbi. Noi cercheremo sempre di onorare i tifosi, la maglia e chi rappresentiamo. Non possiamo garantire sempre risultati positivi, ma sicuramente prestazioni come quella di oggi, abbiamo la qualità per farlo, giocando cosi i risultati arrivano».