Coppa Italia Parma-Palermo, Dionisi: «Oggi siamo stati squadra»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in merito alla vittoria contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Siamo stati più fortunati negli episodi ma siamo scesi bene in campo. Stiamo dando continuità al pre-campionato, oggi siamo stati squadra. Il Parma è di categoria diversa da noi: lo sapevamo, i loro titolari erano quelli dello scorso anno e ci hanno messo in difficoltà in verticale, col lancio del portiere. Ma siamo stati bravi, abbiamo fatto la nostra partita, anche se nel primo tempo loro hanno calciato di più».

«La salvezza in Serie A? Per salvarsi in Serie A serve mentalità. Il Parma aveva già lo scorso anno valori importanti, anche l’anno prima. Se daranno continuità allora la differenza la farà la mentalità della squadra, in un campionato che sicuramente ha un livello superiore. Ci saranno partite con più equilibrio rispetto a quelle che ha giocato il Parma l’anno scorso. Ma hanno valori tecnici, fisici e tattici per ottenere il loro obiettivo».