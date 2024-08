Coppa Italia Brescia-Venezia, Maran: «Prestazione di qualità ma queste partite fanno poco testo»

Intervenuto in conferenza stampa Rolando Maran ha parlato in merito alla vittoria contro il Venezia in campionato, ma non vuole sbilanciarsi con toni trionfalistici:

«C’è stata qualche sbavatura, comprensiva, giocavamo contro una squadra forte, ma la risposta nell’arco del match è stata di grande sacrificio e buona qualità. Abbiamo rischiato poco. Sono partite che fanno poco testo, ma tra farle bene e farle male è sicuramente meglio… farle bene».

Di Francesco temeva le transizioni, avete fatto molto male al Venezia proprio con quelle…

«Siamo stati pericolosi anche in uscita. Con questo caldo non era facile coprire tutto il campo. Nel secondo tempo siamo diventati quasi padroni del campo. Abbiamo fatto bene sia in manovra che in transizione».

E’ un Brescia che anche come modulo viaggia sulla continuità con l’anno scorso?

«Nel primo tempo su un lato abbiamo fatto più fatica che sull’altro, il sinistro dove costringevamo Bertagnoli a troppe rincorse. Poi abbiamo fatto bene anche dall’altra parte. Siamo cresciuti nel corso della gara»

In vista del Palermo cosa significa questa partita?

«Durante le amichevoli avevo fatto molti cambi, stavolta era la prima partita nella quale essere più squadra e ci siamo riusciti nonostante il Venezia abbiamo saputo metterci in difficoltà»

Squadra quindi pronta per il campionato? Nonostante questo grande caldo?

«Mi spiace per il gol subito alla fine e nel primo tempo abbiamo avuto meno fraseggio che nella ripresa. Abbiamo sprecato tante risorse, più abbiamo gestione e meno facciamo fatica a difendere»

A livello nazionale i pronostici vi mettono subito dietro le favorite, come ti poni di fronte a questi discorsi?

«Quello che ci stanno dando è per quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Ma non ci cambia nulla. Dobbiamo andare avanti con la giusta mentalità, quella che sappiamo esserci nel nostro spogliatoio dove tutti siamo sintonizzati».