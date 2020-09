Tramite un comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha reso noti i nominativi delle nove squadre che parteciperanno alla Coppa Italia, il cui inizio è fissato per il prossimo 23 settembre.

Di seguito la nota: “Tritium, Ambrosiana, Breno, S. Nicolò Notaresco, Pineto, Trastevere, Sassari Lattedolce, Casarano e Gelbison Vallo della Lucania sono le nove società di Serie D che, avendo dato la propria adesione, parteciperanno alla TIM Cup 2020/2021. Le squadre del Campionato d’Italia scenderanno in campo mercoledì 23 settembre per il primo turno eliminatorio della Coppa organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Nelle gare della TIM Cup le Società di Serie D non hanno l’obbligo di schierare in campo i quattro “giovani” calciatori”.