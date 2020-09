Dal 2018, Berlusconi è divenuto anche il presidente e proprietario del Monza Calcio.

I brianzoli sono riusciti a conquistare la promozione dalla Serie C alla Serie B e sognano il triplo salto con l’ingresso in serie A, specialmente dopo i numerosi colpi di mercato targati Adriano Galliani.

I tifosi biancorossi hanno deciso di manifestare la loro vicinanza al numero uno del club con striscioni.

Questo il comunicato della Curva Sud: “Oggi siamo stati al San Raffaele per portare la nostra vicinanza a Silvio Berlusconi che tanto sta facendo per il nostro amato Monza! Il nostro augurio è che possa tornare presto in forma per vivere insieme questo bellissimo sogno che grazie alla sua presidenza può diventare realtà!”.