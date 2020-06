“La Finale di Coppa Italia Coca-Cola sarà un vero evento entertainment, con tante attività mai viste prima realizzate grazie alla partnership con Coca-Cola. La Finale di Coppa Italia Coca-Cola tra Napoli e Juventus, in programma mercoledì 17 giugno, alle ore 21.00, all’Olimpico di Roma vivrà parallelamente in TV, sui social e sulla console gaming. Per far vivere anche sui social la Coppa Italia Coca-Cola, il title sponsor coinvolgerà Bobo Vieri e i suoi ospiti nell’innovativo format di diretta Instagram nato durante il lock down: la “BOBO TV”. Saranno infatti Bobo Vieri, Nicola Ventola e Daniele Adani ad intrattenere i fan su Instagram nel pre-gara, nell’intervallo e nel post-partita. Inoltre, per rendere più coinvolgente la Finale, gli spalti dell’Olimpico saranno riempiti con coreografie digitali, prodotte grazie ad una grafica virtuale integrata tramite sofisticati software. Con l’obiettivo di ingaggiare il pubblico più giovane, Coca-Cola è sbarcata anche nel mondo gaming con la eCoppa Italia Coca-Cola, che ha visto affrontarsi questo pomeriggio tre pro players, le cui sfide sono state trasmesse interamente sul canale YouTube della eSerie A TIM. Tutte le iniziative saranno promosse attraverso un piano di comunicazione integrato su TV, stampa e digital, con l’interazione dei fan grazie allo sviluppo di un filtro Instagram che li proietterà direttamente all’interno dello stadio Olimpico di Roma. “In questo momento di ripresa delle attività a porte chiuse, siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri tifosi un prodotto innovativo, interattivo e tecnologicamente all’avanguardia” – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A – “Ringraziamo Coca-Cola e tutti i nostri partner che credono nel progetto e ci affiancano nella realizzazione e nella promozione di tutte le iniziative dedicate ai nostri fan”. “Da sempre Coca-Cola sostiene lo sport e i suoi valori positivi: desideriamo celebrare la passione degli italiani per il calcio e siamo davvero entusiasti di poter essere al fianco della Lega Serie A nelle partite che segnano la riapertura degli incontri calcistici dopo la necessaria pausa dovuta all’emergenza.”- ha dichiarato Giuliana Mantovano, Direttore Marketing di Coca-Cola Italia -. “Grazie alla tecnologia, le iniziative che abbiamo contribuito a mettere in campo permetteranno ai tifosi di far sentire alle squadre tutta la propria passione, anche se a distanza: le persone saranno unite dalla celebrazione dello sport più popolare al mondo e potranno vivere le emozioni del calcio come mai prima.” Dopo il successo della Coca-Cola Super Cup 2019 lo scorso dicembre, il rapporto tra Lega Serie A e The Coca-Cola Company si è consolidato con la Coppa Italia Coca-Cola, che si disputerà domani, mercoledì 17 giugno 2020, e inoltre Coca-Cola sarà Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021″. Questo il comunicato pubblicato dalla Lega serie A in merito alla finale di Coppa Italia in programma domani sera.