Sinisa Mihajlović torna a parlare dopo tanto tempo. Il tecnico del Bologna sta lottando contro la leucemia e il peggio ora sembra essere alle spalle. Queste le sue parole rilasciate durante la conferenza: «Io sto bene, mi sento forte. Sono passati quasi 7 mesi dal trapianto e il peggio dovrebbe essere passato. Però ci vuole almeno un anno prima di tornare alla normalità, dipende da persona a persona. Ci sono momenti in cui mi sentivo davvero stanco, l’importante in quei casi è non esagerare e fare solo ciò che ti senti. Il prossimo controllo è a settembre, poi ne avrò un altro a dicembre e piano piano rientrerò nella normalità. Nelle cose che faccio comunque mi sento più forte di prima, forse perché ho preso un midollo giovane. C’è grande soddisfazione nel sapere che puoi salvare una vita. Se lo avessi saputo, avrei donato il midollo. Un piccolo sacrificio per chi lo fa, ma un grande dono per chi lo riceve».