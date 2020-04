«Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze» ha aggiunto Conte che ha specificato l’importanza dell’uso delle mascherine e l’intenzione di fissare un prezzo, a 50 centesimi. Obiettivo sarà togliere l’iva dalle mascherine». Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.