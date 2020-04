«Le misure entreranno in vigore dal 4 maggio, e saranno in vigore fino al 16». Ci si potrà muovere solo nelle regioni, con «spostamenti mirati solo per far visita ai congiunti». Ma con attenzione: «Visite mirate, fatte nel rispetto delle misure, con mascherine e senza assembramenti». Quindi no ai «ritrovi di famiglia o party privati». Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.