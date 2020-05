Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, nel Consiglio Federale di oggi solo la Serie C avrebbe votato contro la ripartenza dei campionati professionistici. Una posizione nota visto quanto era emerso nell’ultima Assemblea di Lega Pro. L’Assemblea infatti si era divisa solamente sui criteri di scelta della quarta promossa – con il merito sportivo che alla fine l’aveva spuntata sui play off -, mentre era compatta nel dire no al ritorno in campo. Ora la decisione del Consiglio Federale, in attesa dell’ok definitivo che arriverà il 28 maggio dal vertice con il Governo, ha cancellato quanto era stato deciso con la terza serie che si trova spiazzata e nella condizione di pensare di non contare nulla a livello decisionale.