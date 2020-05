Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Consiglio federale di oggi. Ecco le sue parole, riportate da “Padovagoal.it”: «In Consiglio federale è passata la linea a cui abbiamo dedicato diversi mesi di lavoro e che è sempre stata coerente con la volontà di tutta la Lega B di ripartenza nel segno del merito sportivo. Sono molto soddisfatto dell’esito della riunione di oggi in Figc‘con un grande lavoro anche del presidente federale Gravina che ringrazio. Ora avanti con le riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili».