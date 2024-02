Consigliere Cuticchio: «Quando il Palermo gioca al Barbera è caos, un incubo per i residenti»

Il consigliere della sesta circoscrizione Giacomo Cuticchio ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale del Comune di Palermo nel quale si è espresso sui disagi attorno a viale del Fante nei giorni delle gare casalinghe del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Le partite del Palermo allo stadio Renzo Barbera rappresentano una gioia per i tifosi rosanero, ma un vero e proprio incubo per molti residenti che abitano nelle zone limitrofe. Problemi di parcheggio ma anche marciapiedi, zone di attraversamento pedonale e divieti di sosta occupati selvaggiamente da veicoli, rifiuti lasciati in strada o nelle aree di raccolta differenziata riservate ai condomini».

Giacomo Cuticchio «chiede di attenzionare le tante criticità che affliggono viale Alcide De Gasperi, piazza Giovanni Paolo II, le vie limitrofe, ogni qualvolta si svolge la partita del Palermo. A ogni gara casalinga strade e marciapiedi vengono invasi da macchine e motori. Una situazione di degrado, inciviltà e pericolo che danneggia i residenti e i commercianti, e che mette a rischio la sicurezza e l’ordine pubblico. Servono misure urgenti e concrete per garantire il rispetto delle norme di circolazione, di parcheggio e di convivenza civile, e per prevenire e reprimere eventuali episodi di inciviltà e vandalismo. Ho chiesto un incontro con il nuovo comandante della Polizia Municipale, che sembrerebbe persona molto attiva e sensibile alle problematiche della città – prosegue Cuticchio – per discutere insieme delle possibili soluzioni da attuare in collaborazione con le altre forze dell’ordine e con le associazioni di categoria e di volontariato. La zona dello stadio Renzo Barbera è una parte importante e vitale della nostra città, che merita di essere valorizzata e tutelata. Non possiamo permettere che diventi terra di nessuno, dove regnano il caos e inciviltà. Chiedo all’amministrazione comunale di intervenire con determinazione e tempestività, per restituire dignità e serenità a quella zona e a tutti i suoi abitanti. La zona, tra l’altro, come in molte parti della città, è scarsamente illuminata: ciò – continua Cuticchio – rende ancora più insicura e degradata la zona dello stadio, soprattutto nelle ore serali e notturne. Gli impianti di illuminazione sono obsoleti e non adeguati alle esigenze attuali, e gli alberi non potati ostacolano la diffusione della luce. Una zona che è anche costantemente trafficata dai tir che fanno avanti e indietro dal porto, creando rumore, inquinamento e pericolo per i pedoni e i ciclisti. Chiedo, quindi, all’amministrazione comunale – conclude il consigliere – di intervenire anche su questi aspetti, provvedendo a sostituire gli impianti di illuminazione, a potare gli alberi e a regolamentare il traffico dei tir, in modo da rendere la zona più vivibile e sicura per tutti».