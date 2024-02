Al Palermo non ci vengo: sfuma il sogno rosanero | Il talento ‘snobba’ Corini

Niente da fare per il club siciliano e per il tecnico, che non è riuscito a prendere il top player nella sessione di mercato di gennaio che si è da poco conclusa.

La stagione del Palermo sta procedendo in maniera positiva, con la squadra che si trova in piena zona playoff al momento. Nel mese di gennaio però oltre al campo la società e i tifosi hanno pensato parecchio anche al mercato, dove si è sperato di accogliere alcuni rinforzi di livello. In realtà la società rosanero è riuscita in questo intento.

Sono arrivate ben tre pedine di spessore in Sicilia, pronte a dare una mano al tecnico Eugenio Corini per il prosieguo del campionato cadetto con la speranza di raggiungere il sogno promozione. Il club ha infatti acquistato a titolo definitivo il forte centrocampista Ranocchia dalla Juventus e il difensore centrale Diakité dalla Ternana. E’ arrivato in prestito invece il giovanissimo fantasista Traoré dal Milan.

Ciò nonostante però sia la piazza che la società ha un grande rimorso in questa finestra di trasferimenti. Un top player infatti sembrava ad un passo dal trasferimento al Renzo Barbera, ma l’affare è sfumato proprio quando pareva tutto fatto. A quanto pare infatti il calciatore avrebbe snobbato l’allenatore, decidendo di rimanere nella sua squadra attuale.

Rimpianto Palermo per il colpaccio svanito

La società rosanero aveva messo nel mirino Daniele Verde per rinforzare l’attacco. Il forte calciatore dello Spezia, che ha una grande esperienza in Serie A, piaceva molto sia ad Eugenio Corini che al club, il quale aveva dunque deciso di affondare il colpo.

La trattativa però ha cominciato ad andare per le lunghe, e, a poco tempo dalla chiusura della finestra di mercato invernale, è definitivamente sfumata. Il Palermo ha provato in tutti i modi fino all’ultimo a tesserare il calciatore, ma non c’è stato niente da fare.

Verde, fedeltà allo Spezia

L’ala destra sembrava in procinto di partire anche a causa della situazione di classifica non molto positiva del club ligure, che è in piena lotta per non retrocedere. Tuttavia di recente è stato proprio Verde a riaccendere la fiammella della speranza per i bianconeri.

La doppietta segnata al Pisa che è valsa tre punti d’oro infatti ha convinto sia lui a rimanere e sia la società a toglierlo dal mercato. Un gesto di fedeltà dunque da parte del calciatore, che avrebbe potuto volare verso lidi migliori.