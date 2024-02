Prime giornate a Palermo per Filippo Ranocchia, l’autore del primo gol in rosanero andato a segno contro il Bari. Il centrocampista insieme alla sua compagna ha approfittato del bel clima di questi giorni per godersi il sole di Mondello.

Ecco il post Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cαmillα (@camillamencaccini_)