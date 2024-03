Como verso la Cremonese, Roberts: «Contro il Palermo siamo stati aggressivi»

Osian Roberts, allenatore del Como, verso Cremonese-Como ha rilasciato le seguenti parole:

«Non sentiamo il bisogno di cambiare, abbiamo fatto molto bene difensivamente nelle ultime partite con questo sistema. Per quanto riguarda l’attacco, ci interessa che ci sia tanto movimento e interscambio tra i giocatori. Partita importantissima, ma a questo punto tutte le gare sono importanti. Per me la Cremonese è una squadra da Serie A: hanno confidenza, vengono da una lunga striscia di vittorie, perdono raramente. Sarà stimolante affrontarli, sono davvero forti».

«Parma, Venezia e Palermo? In queste partite mi è piaciuto il fatto che abbiamo sempre creato opportunità per segnare. Siamo stati aggressivi, abbiamo avuto la linea difensiva compatta, alta e che ha mostrato personalità. Quando c’è stato da abbassarsi, abbiamo lavorato da squadra. Ci sono comunque tanti piccoli aspetti o dettagli che possiamo migliorare, non c’è stato in generale qualcosa che non mi è piaciuto. Queste tre squadre sono forti, importanti. Penso che avremmo potuto sia vincere che perdere contro ognuno di loro».