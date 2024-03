Venezia, Vanoli: «Siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario»

L’allenatore del Venezia Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di “Cronache di Spogliatoio” toccando vari temi.

Ecco le sue parole:

«In questa cavalcata un pochettino mi piace gestire un po’ tutto quello che c’è intorno, quando sono arrivato qua la prima cosa era dare sicurezze vista la situazione in cui eravamo. Poi mi ricorderò benissimo che la mia seconda partita, il Perugia aveva giocato alle sei e aveva vinto, noi quindi eravamo ultimi. Ai ragazzi ho detto che peggio di così non si poteva fare, quindi gli ho detto entrate e divertitevi, non potevamo avere timori. Con difficoltà, con fatica, siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario. C’è qualcuno come Pohjanpalo che è un giocatore internazionale e queste pressioni le gestisce più facilmente»