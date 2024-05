Como, lavori al Sinigaglia: prime partite in A si disputeranno al Bentegodi

Il Como, dopo l’approdo in Serie A, giocherà le prime partite casalinghe della prossima stagione allo stadio Bentegodi di Verona, a renderlo noto è l’ANSA.

Il club con alla guida la coppia Fabregas-Roberts non potrà utilizzare il proprio stadio, il Sinigaglia, a causa dei lavori di adeguamento richiesti dalla Serie A. Lavori che inizieranno in estate e dovrebbero terminare nella prima settimana di settembre, motivo per cui il Como non potrà, appunto, giocare nel proprio stadio le prime partite casalinghe del prossimo campionato.