Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Alessandro Gabrielloni, attaccante del Como, ha parlato della possibile ripresa del torneo: «Proprio pochi giorni fa ci ha lasciati il nostro storico segretario, viene davvero difficile parlare di calcio giocato, perché se da un lato è vero che facciamo il lavoro più bello del mondo, dall’altro è vero che non siamo carne da macello. E sia chiaro, il problema non è legato al giocare in estate, per quello ci organizzeremo e scenderemo tranquillamente in campo, il problema è legato alle condizioni con cui ripartire: in A ci sono strutture e organizzazioni diverse, non si può fare un discorso unico. A ogni modo se ci saranno le garanzie di salute va benissimo riprendere».