Il calcio spagnolo si interroga sul futuro della stagione. Stando a quanto riferito da “As.com”, la Comisión delegada della federcalcio iberica, in pratica l’equivalente per la RFEF del nostro Consiglio Federale, ha approvato nella giornata di oggi la proroga eccezionale per la prosecuzione e la conclusione dell’attuale stagione oltre il 30 giugno. Una decisione che dovrebbe essere ratificata dall’assemblea, che si riunirà nel pomeriggio di oggi. Nel caso non si riesca a completare le competizioni, gli attuali piazzamenti in campionato saranno decisivi per l’accesso alle prossime Champions ed Europa League.