Como, Fabregas: «Obiettivo portare il club nell’élite del calcio nel giro di 4-5 anni»

Cesc Fabregas ha espresso notevole ottimismo riguardo il futuro del Como, squadra della quale è diventato parte integrante dopo il termine della sua illustre carriera come giocatore. Le sue parole, pronunciate durante il Globe Soccer Awards 2024, riflettono una visione chiara e ambiziosa per il club.

«Stiamo migliorando in fretta, forse anche più di quanto previsto. Ma il progetto è ambizioso e continuerà a crescere. Il nostro obiettivo è di vedere il Como nell’élite del calcio nel giro di 4-5 anni».

Il Como, noto per la sua storia altalenante tra i vari livelli del calcio italiano, sta ora vivendo una fase di rinnovamento e crescita sotto la guida di Fabregas. L’affermazione che il team sta migliorando “in fretta” e oltre le aspettative iniziali indica che sono già stati fatti passi significativi verso il rafforzamento della squadra, sia in campo che fuori.

L’obiettivo di portare il Como tra l’élite del calcio in un arco di tempo relativamente breve, da 4 a 5 anni, è certamente audace. Questo implica non solo miglioramenti a livello di performance sportive, ma anche investimenti strategici, sviluppo delle infrastrutture e, probabilmente, un’attenzione particolare al reclutamento di talenti e allo sviluppo giovanile.

La direzione presa da Fabregas e il Como sarà interessante da osservare, poiché cercheranno di trasformare queste ambizioni in realtà tangibile, competendo non solo per salire di categoria, ma per stabilirsi come una forza riconosciuta nel panorama calcistico.