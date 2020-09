Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “90° minuto”: «Le nuove proprietà americane nel calcio? Sono contento: mando l’in bocca al lupo a tutti, tranne quando giocano con noi: ora il 25% delle squadre di A sono nordamericane. L’ingresso dei fondi nel calcio italiano? Credo che sia una buona cosa: sarebbe una scelta molto intelligente. Basta che non ci prendano per stupidi ma che portino tanti soldi per aiutare il calcio italiano. Noi tra match day e commerciale siamo la Lega più povera d’Europa».