Attraverso il proprio profilo Facebook Rosario Petta, sindaco di Piana degli Albanesi ha comunicato:

– a far data da oggi, per le attività di bar, pub, pizzerie, sale giochi, sale scommesse e locali assimilati, di palestre, impianti sportivi e scuole di ballo, l’orario di chiusura è fissato per le ore 22.00 (Si precisa che le pizzerie ed esercizi di vendita cibi cotti, dopo le ore 22.00, possono effettuare servizio di asporto ed a domicilio);

– a partire da lunedì 21 settembre 2020 sono chiuse le strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio (con carico ai Dirigenti scolastici di porre in essere le idonee iniziative finalizzate a garantire la continuità scolastica – D.A.D.).

