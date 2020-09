Daniele Celiento, difensore del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale biancorosso: «Arrivo a Bari con tanta voglia di fare, in un progetto che sposa a pieno la mia mentalità. Ho tanta voglia di vincere e credo di essere arrivato nel posto giusto. Giocatore di categoria? Di certo l’esperienza e le partite giocate sono tante, affrontato imprevisti, ostacoli e credo di avere esperienza e cattiveria giusta per affrontare questo campionato. E’ un po’ che cerco il salto di categoria, con il Bari posso ambire a questo. Mister Auteri è un allenatore importantissimo per la categoria, con una mentalità vincente e questo stimola anche noi giocatori. Ho trovato un gruppo solido, molto disponibili al lavoro, calati nel concetto stesso della Serie C e questo di certo può fare la differenza. Mi auguro di poter fare qualcosa di importante con questa maglia e spero che presto possiamo tornare ad avere il nostro pubblico al fianco».