Come si legge su “Gds.it” Colpo della “banda del buco” in una rivendita di tabacchi di un distributore di carburante Eni di viale Regione Siciliana, a Palermo, non lontano da via Belgio. I ladri hanno praticato un grosso buco nel muro del bagno e hanno prelevato 3 mila euro in contanti, oltre 50 stecche di sigarette.