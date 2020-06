Intervenuto ai microfoni di “GoalSicilia”, Giuseppe Fasone, dg dell’Acireale si è espresso in merito alla penalizzazione di ieri: «La penalizzazione che è stata comunicata ieri è riferita ad un comunicato arrivato un attimo prima del caos CoronaVirus e quindi di fatto non era stata più ufficializzata. Per noi è un sospiro di sollievo perché sapevamo che sarebbe arrivata, ma temevamo potesse intaccare la prossima stagione dove invece dovremmo ripartire da zero senza brutte sorprese nel corso dell’anno. Situazione vertenze? Per alcune abbiamo già trovato l’accordo, ovviamente dobbiamo saldare tutto perché altrimenti non si può finalizzare l’iscrizione al prossimo campionato. Ci stiamo lavorando e sicuramente definiremo il tutto nel più breve tempo possibile, non c’è alcun problema».