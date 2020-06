La nuova idea in programma in Olanda per riaprire gli stadi tra qualche mese prevede il divieto di urla e canti da parte dei tifosi. Come si legge su “Calcioweb.eu” la nuova proposta arriva dal premier Mark Rutte, espressa in una conferenza stampa, è quella di un tifo “soft”. Silenzioso, senza urla né canti. “Se negli stadi si canta, allora è semplice: poi si richiudono. Se urli o canti rumorosamente, le possibilità di diffusione del virus sono molto alte. So che sembra terribile, ma tutte le ricerche dimostrano che in situazioni come questa il virus si trasmette rapidamente”.