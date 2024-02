Colpaccio in Serie A, spunta il nuovo Gervinho | Una freccia alla conquista dello Scudetto

Il nuovo Gervinho è pronto ad approdare in Serie A. Un fulmine pronto a mettersi a disposizione per vincere lo Scudetto.

L’ex velocista della Roma punta tutto su un nuovo talento della Costa d’Avorio. Gervinho, intervenuto ai microfoni di RMC Sport prima delle semifinali di Coppa d’Africa, ha individuato il suo erede, finito nel mirino di una big della Serie A. Il giovane, connazionale di Gervinho, ha già mostrato grandissime qualità ed è pronto a mettersi in gioco nel calcio che conta da protagonista.

Gli estimatori, viste le sue ottime prestazioni, in giro per l’Europa non mancano ma dalla Serie A una squadra sarebbe interessata e al momento davanti a tutte. Gervinho, nella sua recente intervista, ha parlato del ragazzo come del suo “fratello minore”.

Uno sponsor di primo livello per il classe 2002, che sogna di diventare protagonista in Italia. Prima però per lui e la sua Costa d’Avorio c’è da conquistare la Coppa d’Africa, che l’ivoriano andrà a giocare il prossimo 11 febbraio contro la Nigeria di Osimhen.

Gli occhi della Serie A sul nuovo Gervinho

Un paragone che il classe 2002 accetterà con piacere. Il “nuovo Gervinho”, chiamato così dallo stesso ex campione di Arsenal e Roma, piace tanto in Serie A. Si tratta di Simon Adingra, 22 anni appena compiuti e una carriera che si prospetta ricca di soddisfazioni. Su di lui, di recente il compagno di nazionale ha detto: “Il mio fratello minore, Simon Adingra. Amo il bel calcio, sono un giocatore a cui piace rischiare, provocare. Non è solo veloce, è un giocatore che varia molto“.

Il giocatore è al momento uno dei gioielli del Brighton di De Zerbi, e ha già messo a segno 4 gol nelle 17 presenze di questa stagione in Premier League. Nella semifinale di Coppa d’Africa poi vinta dalla Costa d’Avorio lo scorso 7 febbraio, Adingra è sceso in campo da titolare, per poi lasciare il terreno di gioco al minuto 80′, e si giocherà la coppa ancora da titolare con la sua nazionale, contro la Nigeria.

Milan, ecco Adingra: il giovane piace ai rossoneri

Talento ancora da sbocciare, Adingra rappresenta il classico profilo sul quale potrebbe piombare il Milan. Il ragazzo ha una valutazione complessiva di circa 25 milioni di euro, e il contratto è in scadenza nel 2026. I rossoneri, che in estate rinforzeranno l’attacco, starebbero pensando proprio all’ivoriano.

Esperienza di due anni in un campionato come la Premier League, già titolare nella sua nazionale, Adingra potrebbe fare al caso di Pioli e andare a colmare un vuoto in attacco. I club della Serie A continueranno a seguire, con i rossoneri in pole, il 22enne che per il giusto prezzo potrebbe lasciare il Brighton in estate per accasarsi in una big.