La Cremonese sembra intenzionata ad ingaggiare Cesare Prandelli per la prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Cuoregrigiorosso.com”, il nome dell’ex c.t. della Nazionale è tornato in auge in casa grigiorossa, ma non per il ruolo di allenatore. Anzi, gli sarebbe stato proposto di gestire l’area tecnica del club. In una recente intervista, Prandelli ha dichiarato di aver rifiutato due proposte dall’estero poiché vorrebbe continuare a lavorare in Italia. Fra il tecnico di Orzinuovi e il patron della Cremonese Giovanni Arvedi è risaputo che vi sia stima reciproca. Trovare un accordo non è così scontato, proprio perché per l’ex c.t. potrebbero spalancarsi le porte per un’altra panchina importante, magari in A come fu per il Genoa. Ma non c’è dubbio però sul fatto che la società grigiorossa abbia importanti ambizioni, come dimostrato in questi anni.