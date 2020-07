Nervi tesi a Bergamo con un pesante scontro verbale tra Gasperini e Mihajlovic nel corso della partita tra Atalanta e Bologna. Dopo un fallo al 36′ del primo tempo Gasperini si infuria con l’arbitro per una decisione e il tecnico del Bologna ha replicato dicendo: “Gasp… parla con i tuoi, che c… parli con loro! Parla con i tuoi! Parla con i tuoi e non rompere il c…! Vaff…”. Il battibecco è continuato a distanza con l’arbitro La Penna che ammonisce i due per poi tirare fuori il cartellino rosso nei confronti di Gasperini. Il tecnico atalantino non ci sta e replica contro l’arbitro: “Perché proprio a me? Ma cosa stai facendo! Non fate altro che far caciara!”.