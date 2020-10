Il futuro dell’attaccante Stefano Pettinari non è stato ancora deciso.

Come riporta “Trapanigranata.it, il Trapani non ha posto alcuna garanzia fideiussoria sulla seconda rata che la società granata dovrebbe pagare nei confronti del Lecce per il riscatto del cartellino effettuato nel mese di giugno.

In mancanza di tale documento la Lega Pro non può attestare che il calciatore sia di proprietà del Lecce. Ricordiamo che Pettinari, in ogni caso, potrebbe presto liberarsi a titolo gratuito dal club siciliano. A giorni è attesa la decisione del Collegio Arbitrale della Lega Pro, sul suo svincolo e su quello di Luperini (nel mirino del Palermo).