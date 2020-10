Il Napoli, a causa dei casi di positività al coronavirus, non partirà in direzione Torino per affrontare la Juventus domani sera.

I bianconeri però, hanno deciso di scendere ugualmente in campo. Questo si evince dal comunicato della società bianconera che attraverso il suo sito ufficiale di seguito riportata: “La Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus–Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”. Con questa presa di posizione la Juventus si richiama al regolamento appena approvato e ne chiede il rispetto. Una decisione questa, che farà certamente molto discutere.