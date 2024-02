Clamoroso allo stadio delle Palme: negato l’accesso al campione Totò Antibo

Clamoroso episodio avvenuto allo stadio delle Palme. Totó Antibo, storico atleta italiano nato ad Altofonte ed ex primatista dei 5.000 e 10.000 m, non è stato riconosciuto dai custodi dell’impianto e gli è stato negato l’accesso.

Ecco la sua testimonianza ai microfoni di Quotidianodipalermo.it:

«Mi hanno chiesto un tesserino. Io tra l’altro ho la tessera da istruttore ma l’avevo lasciata in macchina. Sinceramente ho trovato mortificante questo trattamento, sono molto amareggiato. A questi custodi qualcuno ha anche detto chi ero, ma loro non hanno voluto sentire ragioni. Hanno ribadito che non mi conoscevano e che dovevano fare il loro dovere».

A causa del nervosismo Antibo ha avuto una crisi epilettica, patologia di cui soffre da anni.