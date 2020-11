Episodio clamoroso nel campionato di Championship.

E’ finita alla ribalta la partita tra Preston e Sheffield. Un calciatore della squadra di casa, Fisher, ha toccato per ben due volte il pene dell’avversario Paterson.

In basso il video che riprende i momenti:

What have I just seen 😭😂😭 pic.twitter.com/J9UPYmAgv7

— Footy Humour (@FootyHumour) November 21, 2020