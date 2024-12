City ancora in crisi. Il Liverpool vince 2 a 0 e l’Anfield canta a Guardiola: “Sarai esonerato domattina”

Il Manchester City non sa più vincere. Oggi pomeriggio la squadra del City Group ha collezionato la quinta sconfitta consecutiva in campionato e, comprese le coppe, non vince da ben sette partite. Il Liverpool ha avuto la meglio trionfando per 2 a 0, facendo scivolare gli uomini di Guardiola al quinto posto a quota 23 punti, a -11 proprio dai Reds.

Proprio l’ex tecnico del Bayern Monaco è stato preso di mira da un coro dell’Anfield: “You’re getting sacked in the morning” (Sarai licenziato domattina). Guardiola ha risposto facendo il numero sei con le dita, spiegando il gesto nel post-partita: «Sono così orgoglioso dei miei sei titoli di Premier League!. Non mi aspettavo che Anfield dicesse che sarei stato licenziato la mattina…Ma va bene, è quello che è. Quando vinci, ridi».