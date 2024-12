Carrarese, Calabro: «Salernitana signora squadra, l’ha dimostrato anche a Palermo»

L’allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con la Salernitana, persa per 4 a 1. Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico, che affronterà il Palermo sabato 7 dicembre:

«Passo all’indietro? Il risultato condiziona, e non può mai essere messo da parte. Gli episodi spostano il giudizio, noi siamo una squadra che da dieci mesi a questa parte ha un concetto di gioco e di identità, che ci vede cercare di fare un tipo di partite in casa e fuori casa a prescindere. Volevamo provare ad approfittare del momento della Salernitana, ma sapevamo che le due rose non sono comparabili. Siamo venuti con tre punte, cercando di prendere la squadra avversaria alta, se quel gol salvato da Amatucci fosse entrato dopo pochi minuti, forse visto anche il momento della Salernitana avrebbe potuto cambiare tutto. Può succedere di passare in svantaggio, ma non dobbiamo perdere equilibrio e mentalità, ci può stare che all’Arechi ti trovi in svantaggio. E’ un’eresia pensare il contrario. La Salernitana è una signora squadra, l’ho vista anche a Palermo dal vivo, è forte. E anche in casa del Sassuolo ha fatto benissimo per alcuni momenti».