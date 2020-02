La ASD Calcio Cittanovese comunica che la gara tra Cittanovese e Palermo, valida per la 23ª giornata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone I, si svolgerà domenica prossima 9 febbraio con fischio di inizio alle ore 15,00, così come concordato dalle due Società.

Lo Stadio “Morreale – Proto”, per la partita in oggetto, manterrà la consueta suddivisione tra settori locali, ospiti e tribuna coperta.

Già da subito, la ASD Calcio Cittanovese intende condividere con tutti gli appassionati, i tifosi e gli addetti ai lavori la volontà di vivere, il prossimo 9 febbraio, una straordinaria giornata di sport e di festa, in continuità con gli eventi realizzati negli scorsi anni.

INFO BIGLIETTI

Come comunicato nei giorni scorsi attraverso i canali ufficiali della ASD Calcio Cittanovese, i biglietti per la partita potranno essere acquistati dai tifosi locali presso lo stabilimento “Stocco&Stocco” di Cittanova da sabato 1 febbraio, oppure presso la biglietteria dello Stadio nella giornata di domenica 9 febbraio a partire dalle ore 13,00. Per gli abbonati di “Tribuna Coperta” verrà garantito il diritto di prelazione da sabato 1 febbraio e fino a giovedì 6 febbraio.

Costo Biglietti:

– 15 euro tribuna coperta con posto a sedere;

– 10 euro prato area tribuna coperta;

– 10 euro gradinata locali.

NB: Per la “Giornata Giallorossa” non saranno validi abbonamenti o biglietti a prezzo ridotto. Ingresso libero per i bambini al di sotto dei 10 anni d’età (no tribuna coperta).

INFO BIGLIETTI OSPITI

Per l’acquisto dei tagliandi validi per il Settore Ospiti, la ASD Calcio Cittanovese comunica che i sostenitori del Palermo Calcio potranno acquistare i biglietti in prevendita presso il punto vendita autorizzato @POSTORISERVATO.IT di Palermo:

Bar ROSANERO

Piazzetta Porta Reale, 6

90133 Palermo PA

+39 091 616 4229

INFO ACCREDITI

Per la partita in oggetto saranno concessi accrediti solamente agli Organi dell’Informazione che dimostreranno l’attività di cronaca reale nel corso della partita. Questo al fine di gestire nel modo migliore possibile l’afflusso di giornalisti ed operatori provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia.

Per richiedere l’accredito sarà necessario inviare la domanda all’indirizzo mail info@calciocittanovese.it entro e non oltre la giornata di giovedì 6 febbraio.

Altre tipologie di accredito non verranno prese in considerazione, anche alla luce dei canoni acquisiti per la “Giornata Giallorossa”.