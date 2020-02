Il Palermo, attraverso i propri canali social, ha reso nota l’iniziativa della società di abbattere le barriere del “Renzo Barbera”. Come evidenziato anche da Tony Di Piazza, l’obiettivo è quello di imitare lo stile inglese per avvicinare ancora maggiormente i tifosi ai giocatori. Ecco qui di seguito il comunicato da parte della società rosanero:

“Ogni tanto fa piacere buttare lo sguardo, anche solo per un momento, oltre i numeri e le statistiche. In questa splendida fotografia di Pasquale Ponente c’è molto più di quanto si possa dire e scrivere in qualsiasi documento di marketing.

L’esultanza di quei bambini, i nostri piccoli 2008 delle giovanili del Palermo, è la stessa delle centinaia di piccoli studenti che ieri hanno riempito la gradinata di cori e sorrisi, grazie al progetto Kick Off in collaborazione con la Regione Sicilia e l’Ufficio Scolastico Regionale. In quegli occhi c’è il senso più ampio di un obiettivo da raggiungere insieme. Che non è solo e semplicemente vincere un campionato, ma seminare #appartenenza e costruire insieme un futuro migliore per il calcio a Palermo. Per questo, con il benestare di Comune e autorità competenti, abbatteremo quelle barriere che materialmente e simbolicamente separano i bambini dai giocatori e il tifo più sano della nostra città dalla nostra squadra.”