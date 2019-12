Secondo quanto riportato da “Cittadellaspezia.com”, il Chieri ha piazzato un importante colpo in entrata per il reparto offensivo. La società piemontese si è assicurata le prestazioni di Christian Silenzi, attaccante classe ’97 di fisico che mancava al reparto avanzato degli azzurri. Si tratta di un centravanti che abbina fisicità a tecnica, e può giocare sia da esterno offensivo che punta centrale. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Reggiana, vanta 48 presenze in Serie C con Reggiana, Reggina, Olbia e Albissola. Figlio d’arte, Christian è infatti figlio di Andrea Silenzi ex attaccante di Torino, Napoli, Reggiana e Nottingham Forest. Silenzi aveva iniziato questa stagione con la maglia della Cittanovese con la quale ha collezionato in campionato 14 presenze e 4 reti.