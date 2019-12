A pochi istanti dal fischio finale della finale di Liga de Luján in Argentina che vedeva l’Unión de El Jagüel in vantaggio per 4-1 sul Sindicato Argentino de Televisión, il mediano argentino Lucas Torres, non nuovo a cose del genere dato che nel 2016 aggredì un arbitro e prendendo 24 giornate di squalifica, frustrato dal risultato, ha deciso di agire direttamente sugli avversari gettandosi brutalmente con entrambi i piedi in avanti verso un calciatore del El Jagüel rischiando di rompergli una gamba. Subito i compagni del calciatore atterrato si sono avventati sull’autore del fallo e ne è scaturita una rissa incredibile, con calci e pugni. In basso il VIDEO dell’intervento killer:

Someone sent this to me thru Whatsapp. I don’t know where it is, I don’t know from when it is.

But this lunging tackle only has ONE explanation. The guy’s girlfriend cheated on him with the poor dude on the receiving end 🤷🏻‍♂️

Something along those lines… pic.twitter.com/21YnY5kjCP

— Nico Cantor (@Nicocantor1) December 18, 2019