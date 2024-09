Cittadella sconfitto dal Mantova, Gorini: «Dobbiamo crescere velocemente a livello offensivo»

Al termine del match Mantova-Cittadella, terminato 1-0 per i padroni di casa, si è espresso in conferenza stampa post-match il tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini.

«Rammarico nell’azione del vantaggio? Con l’uomo a terra l’arbitro poteva interrompere il gioco, ma oramai è andata. Dispiace prendere gol alla fine, dopo una buona partita, andata esattamente come ce l’aspettavamo. Il Mantova ha principi di gioco chiari, ma li abbiamo messi in difficoltà, soprattutto in fase di pressione ultra-offensiva nel primo tempo. Siamo mancati in fase finalizzativa e dobbiamo migliorare in fretta.

È impensabile recuperare tanti palloni in zona offensiva e concretizzarli. Sia chiaro, anche il Mantova ha avuto le sue occasioni e il pareggio sembrava il risultato più scontato arrivati a quel punto. Al momento manca cattiveria nel voler chiudere le azioni, nella finalizzazione e nell’ultimo passaggio. La squadra ha fatto un grande lavoro in termini di atteggiamento e ci può stare di subire delle occasioni gol a Mantova. Abbiamo interpretato bene la gara, ma dobbiamo crescere velocemente a livello offensivo.

Stanchi nel finale? I cambi devono sopperire a questo. Avevo detto alla vigilia che la partita sarebbe stata decisa dagli episodi e così è stato. Purtroppo fa parte del gioco e noi possiamo solo continuare a lavorare».