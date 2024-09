Successo Mantova sul Cittadella, Possanzini: «Risultato meritato»

Al termine del match Mantova-Cittadella, con i padroni di casa che hanno ottenuto la vittoria di misura per 1-0, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Possanzini.

«È stata una vittoria costruita piano piano, perché il Cittadella ci ha davvero messo in difficoltà. Squadra ostica, come avevamo previsto, è così si è dimostrata. Recuperano palla in ogni zona del campo e poi ripartono in verticale. Noi abbiamo avuto pazienza, e per questo devo complimentarmi con i ragazzi che son rimasti in partita fino alla fine. Concentrati hanno cercato la via del gol, che poi è arrivato. Ovvio, dobbiamo tener conto di un pizzico di fortuna che ha girato a nostro favore ma, come si dice, chi ci crede viene ripagato sempre.

In caso di pareggio avrei sottolineato gli stessi aspetti, pregi e difetti, perciò sono soddisfatto del tipo di gioco proposto, del modo di stare in campo e della voglia di non mollare mai. Poi mi è piaciuto moltissimo lo spirito della squadra: avevano voglia di vincere e sono andati a prendersi questi tre punti, a tutti i costi. Leo (Mancuso) sul guizzo, sulla profondità è un giocatore forte, con caratteristiche ben precise. Spero davvero che questo gol gli dia fiducia, perché abbiamo bisogno di lui!».