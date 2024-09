Salernitana, Petrachi: «Squadra ha carattere. Sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni»

Il direttore della Salernitana, Petrachi, si è espresso al termine della sfida pareggiata dai granata contro la Reggiana.

«Ottenere solo un punto dopo aver creato così tante occasioni – ha esordito il dirigente – non fa piacere ma siamo dentro a un percorso in cui dobbiamo tutti avere pazienza ed aspettare che tutti siano al meglio. Questa squadra ha carattere, anch’io cerco di trasferire la mia passione. Si sta formando un gruppo importante, i ragazzi sono molto uniti e per primi sono delusi per questo pareggio.

Ho cercato di ricreare identità e – ha proseguito – senso di appartenenza ma il lavoro va avanti: non bisogna fermarsi solo al calciomercato, occorre far capire ai ragazzi la cultura del lavoro e del sacrificio giorno dopo giorno. Questo sta accadendo e pian piano acquisiremo sempre maggiori certezze.

Non c’è più bisogno più di sottolineare quanto sia importante la forza di questa piazza – ha concluso Petrachi -. È un tifo che trascina, lo percepiamo. Sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni con il loro supporto e il nostro impegno».