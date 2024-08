Cittadella-Pisa, Gabrielli: «Quattro punti in tre partite? Ci avrei messo la firma»

Andrea Gabrielli, Presidente del Cittadella, ha parlato dopo il pareggio col Pisa a Il Gazzettino.

Ecco le sue parole:

«Era importante festeggiare l’esordio nel nuovo terreno di gioco del Tombolato con un risultato positivo, abbiamo raccolto un buon pareggio. Quattro punti in tre partite? Se me l’avessero chiesto prima di iniziare il campionato ci avrei messo la firma, ma forse uno in più lo potevamo anche portare a casa per il gioco che abbiamo espresso. Sono contento, abbiamo ampi margini di miglioramento con i nuovi innesti che sono arrivati dal mercato. Sono molto soddisfatto anche per la presenza del pubblico, siamo ancora ad agosto: allungheremo la campagna abbonamenti sino alla prossima gara casalinga e spero ci siano altre adesioni. La società ha sostenuto importanti investimenti per migliorare l’impianto di gioco».