Cittadella-Pisa, Inzaghi: «Bonfanti che con il Palermo non era partito ha fatto bene»

Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa, ha parlato dopo il pareggio col Cittadella.

Ecco le sue dichiarazioni:

«La mole di gioco e le occasioni create, compreso i due legni, sono state davvero tante. C’è grande rammarico Quando vieni a Cittadella e crei tutte queste occasioni devi vincere. Teniamoci comunque il punto perché a volte queste partite dominate va a finire che le perdi. Specialmente nel primo tempo dovevamo segnare. peccato per quel gol preso su un rimpallo e probabilmente su una punizione che non c’era. Nel complesso però sono soddisfatto. Tecnicamente è stata la nostra miglior partita. Da questo punto di vista è un passo avanti ma dobbiamo essere più concreti sotto porta».

Il secondo tempo. «Ho cercato di ridare compattezza con i cambi. E siamo di nuovo tornati a creare occasioni. Forse un po’ di foga ci ha fatto perdere le distanze e loro sono stati pericolosi con quell’occasione salvata da Semper».

Sulle novità a inizio partita. «Mi aspettavo Arena e Vignato così in palla, anche Angori ha fatto bene così come Nicholas Bonfanti che con il Palermo non era partito. Hojholt ha fatto un ottima partita. E’ arrivato da poco e ci ha dato qualità ed equilibrio. E’ stato sorprendente come abbia fatto presto a calarsi nella nuova realtà».

E’ un Pisa che punta anche sulla forza di alcuni giovani. «Giovanni Bonfanti ha tutto per fare bene. Lo vedo pronto e vederlo giocare così bene è molto importante per me».