Serie B, grande affluenza di pubblico nella 3^ giornata: ecco qual è la gara con più spettatori

Il terzo turno di Serie B ha registrato un’eccezionale risposta da parte del pubblico, nonostante si sia giocato in una giornata infrasettimanale. Su quasi tutti i campi, i tifosi hanno affollato gli stadi, dimostrando grande passione e attaccamento alle proprie squadre.

Ecco i dati relativi all’affluenza sui principali campi di gioco:

Bari-Sassuolo: 15.733 spettatori hanno riempito le tribune del San Nicola, decretando il match come il più visto allo stadio della terza giornata.

Carrarese-Sudtirol: nonostante la dimensione più contenuta dello stadio, ben 1.987 tifosi si sono radunati per sostenere la squadra di casa.

Cittadella-Pisa: al Tombolato, 3.685 appassionati hanno seguito il match.

Cremonese-Palermo: allo Zini, 9.837 spettatori hanno assistito alla sfida tra i grigiorossi e i rosanero, di cui 1.114 nel settore ospiti.

Frosinone-Modena: il Benito Stirpe ha visto la presenza di 9.841 tifosi, una buona affluenza per la partita contro i canarini.

Reggiana-Brescia: il match al Mapei Stadium ha attirato 9.252 spettatori, un numero significativo per una gara infrasettimanale.

Salernitana-Sampdoria: all’Arechi, la partita ha visto la partecipazione di 15.683 tifosi, confermando il forte sostegno del pubblico salernitano.

Questi numeri dimostrano come la Serie B stia mantenendo un forte legame con i suoi tifosi, anche in condizioni non sempre agevoli come quelle di un turno infrasettimanale. La passione per il calcio, evidentemente, non conosce ostacoli.